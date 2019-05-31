На пространстве СНГ нужно сформировать полноценную зону свободной торговли. Об этом заявил премьер-министр Сергей Румас, подводя итоги состоявшегося 31 мая в Ашхабаде (Туркменистан) заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ).

"В условиях турбулентности мирового рынка, активизации торговых войн важнейшей задачей экономической повестки дня СНГ остается формирование полноценной зоны свободной торговли на пространстве Содружества", - сказал Сергей Румас.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, белорусская сторона также выступает за скорейшее завершение работы над проектом соглашения о свободной торговле услугами с сохранением в документе раздела "Инвестиции".

"Мы приветствуем подключение к этой работе Узбекистана и рассчитываем на продолжение участия в переговорном процессе наших коллег из Молдовы. Уверен, что задействование потенциала этого сектора способно не только придать серьезную динамику торговле в СНГ, но и оказать положительное воздействие на комплексный экономический рост в регионе", - отметил премьер Беларуси.