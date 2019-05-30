Россельхознадзор продолжает проводить анализ поставок подконтрольной продукции из Беларуси в Казахстан и Кыргызстан транзитом через территорию России.

Как сообщает сайт ведомства, в результате анализа выявлены пять белорусских компаний-посредников (ООО «АгроПродСбыт», ООО «ТрейдМолИнвест», ООО «Камфи Юнайтед», ООО «Молпромтрейд», ООО «Молпродлакт») и еще шесть белорусских производителей (ОАО «Гомельский мясокомбинат», ОАО «Пинский мясокомбинат», ОАО «Столбцовский мясоконсервный комбинат», ОСП «Производственный комбинат» Лельчицкое РАЙПО, ОАО «Ошмянский МК», Дрибинское РАЙПО Скотоубойный пункт г.п. Дрибин), выступающих в качестве отправителей продукции в адреса киргизских и казахстанских получателей, которые осуществляют незаконные поставки белорусских товаров в Россию, используя схему «ложного транзита» в Казахстан и Кыргызстан.

В связи с этим Россельхознадзор с 1 июня 2019 года изменяет условия пропуска товаров в адреса киргизских и казахских получателей, перевозимых указанными компаниями и производителями.

Пропуск подконтрольных товаров указанными компаниями будет осуществляться только после подтверждения государственными ветеринарными службами Казахстана или Кыргызстана намерения принять продукцию, поставляемую этими посредниками.