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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ВЫЯВИЛ ПЯТЬ БЕЛОРУССКИХ КОМПАНИЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЛОЖНЫМ ТРАНЗИТОМ
10:39 31.05.2019
Россельхознадзор продолжает проводить анализ поставок подконтрольной продукции из Беларуси в Казахстан и Кыргызстан транзитом через территорию России.
Как сообщает сайт ведомства, в результате анализа выявлены пять белорусских компаний-посредников (ООО «АгроПродСбыт», ООО «ТрейдМолИнвест», ООО «Камфи Юнайтед», ООО «Молпромтрейд», ООО «Молпродлакт») и еще шесть белорусских производителей (ОАО «Гомельский мясокомбинат», ОАО «Пинский мясокомбинат», ОАО «Столбцовский мясоконсервный комбинат», ОСП «Производственный комбинат» Лельчицкое РАЙПО, ОАО «Ошмянский МК», Дрибинское РАЙПО Скотоубойный пункт г.п. Дрибин), выступающих в качестве отправителей продукции в адреса киргизских и казахстанских получателей, которые осуществляют незаконные поставки белорусских товаров в Россию, используя схему «ложного транзита» в Казахстан и Кыргызстан.
В связи с этим Россельхознадзор с 1 июня 2019 года изменяет условия пропуска товаров в адреса киргизских и казахских получателей, перевозимых указанными компаниями и производителями.
Пропуск подконтрольных товаров указанными компаниями будет осуществляться только после подтверждения государственными ветеринарными службами Казахстана или Кыргызстана намерения принять продукцию, поставляемую этими посредниками.
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