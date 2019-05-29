По итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета 29 мая в Нур-Султане (Казахстан) подписан протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (в части формирования общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве энергетики Беларуси, данный протокол подготовлен Департаментом энергетики Евразийской экономической комиссии совместно с государствами-членами ЕАЭС в целях реализации статьи 81 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (Договор о Союзе). Договором о Союзе определен срок вступления в силу международного договора об общем электроэнергетическом рынке не позднее 1 июля 2019 года.

Международный договор основан на положениях Концепции формирования общего электроэнергетического рынка Союза (утверждена решением Высшего Евразийского экономического совета №12 от 8 мая 2015 г.) и Программы формирования общего электроэнергетического рынка Союза (утверждена решением Высшего Евразийского экономического совета №20 от 26 декабря 2016 г.).

Международный договор включат в себя Протокол об общем электроэнергетическом рынке Евразийского экономического союза. Протокол о рынке определяет правовые основы формирования, функционирования и развития общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза, предусматривает соответствующие полномочия органов Евразийского экономического союза, государственных органов государств-членов, уполномоченных в соответствии с законодательством государств-членов на осуществление регулирования и (или) контроля в сфере электроэнергетики, а также содержит положения о доступе к услугам субъектов естественных монополий в сфере электроэнергетики на общем электроэнергетическом рынке Союза, регулировании и контроле их деятельности.

Протоколом о рынке Евразийский межправительственный совет наделяется полномочиями по утверждению необходимых для функционирования общего электроэнергетического рынка Союза правил:

правил взаимной торговли электрической энергией;

правил доступа к услугам по межгосударственной передаче электрической энергии (мощности);

правил определения и распределения пропускной способности межгосударственных сечений;

правил информационного обмена.

Функционирование общего электроэнергетического рынка предполагается с даты вступления в силу перечисленных правил.

Протокол о рынке определяет этапы развития общего электроэнергетического рынка Союза: до создания общего рынка газа Союза и после его создания.

Так, до создания общего рынка газа каждое государство-член в соответствии со своим национальным законодательством может наделять субъекта внутреннего оптового электроэнергетического рынка полномочиями участвовать в общем электроэнергетическом рынке Союза. После начала функционирования общего рынка газа Союза, государства-члены не вправе уполномочивать на участие в общем электроэнергетическом рынке Союза отдельных субъектов внутреннего оптового электроэнергетического рынка.

Это позволит создать равные условия для хозяйствующих субъектов – участников общего электроэнергетического рынка различных государств, а именно добровольную и конкурентную основу для участия субъектов внутренних оптовых электроэнергетических рынков в общем электроэнергетическом рынке Союза.

Результатами реализации международного договора явятся обеспечение свободы движения товара в сфере электроэнергетики (электрической энергии), повышение энергетической безопасности государств-членов, формирование в Евразийском экономическом союзе правового пространства, позволяющего обеспечить добросовестную конкуренцию, создание условий для повышения эффективности и конкурентоспособности экономик государств-членов в сфере электроэнергетики, дальнейшего укрепления экономического взаимовыгодного и равноправного сотрудничества.