Высший Евразийский экономический совет в ходе заседания в Нур-Султане принял решение о создании Совета по промышленной политике.

"Создание и работа совета позволит обеспечить координацию взаимодействия уполномоченных органов исполнительной власти государств-членов, к работе которых относится выработка государственной политики в сфере промышленности", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства по инвестициям и развитию Казахстана.

Кроме того, в ведении Совета по промышленной политике будут находиться: вопросы создания производств конкурентоспособной продукции на основе новых цепочек добавленной стоимости; применение совместных мер по развитию экспорта высокотехнологичной совместно произведенной промышленной продукции государств-членов на рынки третьих стран; устранение барьеров в сфере промышленности; привлечение инвестиций и повышение доступности финансовых ресурсов для предприятий промышленности; выработка подходов по новым направлениям и перспективам развития интеграции в сфере промышленной политики.

Кроме того, Совет будет заниматься выработкой предложений по вопросам углубления взаимодействия государств-членов при реализации промышленной политики в рамках Союза; эффективного использования производственных мощностей государств-членов и технологическое оснащение новых предприятий промышленности; противодействие последствиям глобальных экономических кризисов в сфере промышленности и другим актуальным вопросам повестки дня.

Также совет будет координировать работу по реализации совместных проектов в сфере промышленности в рамках проекта сопряжения процессов строительства Союза и экономического пояса Шелкового пути, рассматривать вопросы промышленного сотрудничества в сфере науки и техники, координировать деятельность по созданию совместных промышленных предприятий и кооперационных объединений, рассматривать интеграционные проекты в сфере промышленности, чья реализация будет проходить с привлечением средств институтов развития.