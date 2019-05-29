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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В ЕАЭС БУДУТ ВЗАИМНО ПРИЗНАВАТЬСЯ ПРОБИРНЫЕ КЛЕЙМЫ НА ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЯХ
14:45 29.05.2019
В Нур-Султане (Казахстан) 28 мая прошло заседание Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) с участием заместителей глав правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и председателя Коллегии ЕЭК Тиграна Саркисяна.
Как сообщает ЕЭК, Совет комиссии снял концептуальные разногласия, препятствующие взаимному признанию во взаимной торговле пробирных клейм, и направил соглашение об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках ЕЭАС для проведения внутригосударственных процедур, необходимых для подписания.
Таким образом, государства-члены сделали финальный шаг к подписанию соглашения. Речь идет о принятии мер по гармонизации действий в отношении мер ответственности за незаконный оборот ювелирных изделий и проведении обзорных визитов в государства-члены для определения, насколько в странах эффективно и с использованием лучшей мировой практики осуществляется контроль за производством, использованием и обращением ювелирных изделий.
Напомним, что сейчас в странах Союза меры ответственности за нарушения требований к производству, использованию и обращению ювелирных изделий существенно разнятся. Различна также система пробирного надзора, что создает объективные сложности для формирования общего ювелирного рынка. Сегодня ювелирам приходится повторно ставить клейма на ювелирные изделия как в стране производства, так и в стране реализации.
Соглашение позволит создать необходимое пространство доверия для реализации потенциала взаимной торговли ювелирными изделиями, станет важным условием для кооперации производителей отрасли в целом. А это важный шаг на пути к созданию евразийского ювелирного бренда.
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