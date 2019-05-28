До конца текущего года Украина должна выплатить свыше 5 млрд долларов по внешним и внутренним обязательствам в иностранной валюте, поэтому продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом является крайне важным. Об этом сказал председатель Национального банка Украины Яков Смолий во время встречи Президента Украины Владимира Зеленского с председателем миссии Международного валютного фонда в Украине Роном ван Роденом и постоянным представителем МВФ в Украине Йостой Люнгманом, сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

"Продолжение сотрудничества с МВФ является крайне важным для поддержания финансовой стабильности в Украине. До конца текущего года наше государство должно уплатить свыше 5 млрд долл. США по внешним и внутренним обязательствам в иностранной валюте", - сказал Смолий, которого цитирует Укринформ.

По его словам, объем международных резервов Украины составляет 19,3 млрд долларов, и этого, по мнению главы НБУ, достаточно для выполнения суверенных обязательств.

"Вместе с тем сотрудничество с МВФ – это также и доступ к другому – официальному и частному – финансированию, а также залог продолжения структурных реформ, без которых невозможен долгосрочный устойчивый рост украинской экономики", - подчеркнул глава Нацбанка.