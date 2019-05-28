Александр Лукашенко призвал отказаться в ЕАЭС от протекционизма на национальных уровнях. Призыв прозвучал на аседании Высшего Евразийского экономического союза, которое прошло в столице Казахстана Нур-Султане.

Лукашенко уверен, что осязаемый положительный эффект от интеграционного проекта дадут более тесная кооперация, увеличение доли товаров, произведенных внутри ЕАЭС, на общем рынке.

"Надо отказаться от протекционистских решений на национальных уровнях, введения всевозможных запретительных и ограничительных мер. В этом залог формирования прочного фундамента нашего союза, успешного развития экономик стран, участвующих в интеграции", - подчеркнул Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он особо отметил необходимость создавать равные условия во всех сферах, включая энергетику.

"Пока же предпочтение отдается интересам отдельного субъекта хозяйствования, отрасли или страны, - констатировал Лукашенко. - Каждый из нас, от глав государств до экспертов, должен четко понимать, что мы строим именно единый рынок, общее пространство".