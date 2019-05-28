|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.05.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЛУКАШЕНКО ПРИЗВАЛ ОТКАЗАТЬСЯ В ЕАЭС ОТ ПРОТЕКЦИОНИЗМА НА НАЦИОНАЛЬНЫХ УРОВНЯХ
12:10 29.05.2019
Александр Лукашенко призвал отказаться в ЕАЭС от протекционизма на национальных уровнях. Призыв прозвучал на аседании Высшего Евразийского экономического союза, которое прошло в столице Казахстана Нур-Султане.
Лукашенко уверен, что осязаемый положительный эффект от интеграционного проекта дадут более тесная кооперация, увеличение доли товаров, произведенных внутри ЕАЭС, на общем рынке.
"Надо отказаться от протекционистских решений на национальных уровнях, введения всевозможных запретительных и ограничительных мер. В этом залог формирования прочного фундамента нашего союза, успешного развития экономик стран, участвующих в интеграции", - подчеркнул Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
Он особо отметил необходимость создавать равные условия во всех сферах, включая энергетику.
"Пока же предпочтение отдается интересам отдельного субъекта хозяйствования, отрасли или страны, - констатировал Лукашенко. - Каждый из нас, от глав государств до экспертов, должен четко понимать, что мы строим именно единый рынок, общее пространство".
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.05.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 28.05.2019
Курсы в банках
на 29.05.2019
Конвертация в банках
на 29.05.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте