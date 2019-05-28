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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
СТРАНЫ ЕАЭС ДОГОВОРИЛИСЬ ОБ УПРАВЛЕНИИ АВТОРСКИМИ И СМЕЖНЫМИ ПРАВАМИ НА КОЛЛЕКТИВНОЙ ОСНОВЕ
10:51 29.05.2019
В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) 27 мая вступило в силу соглашение о порядке управления авторскими и смежными правами на коллективной основе. Об этом сообщил министр по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тимур Жаксылыков.
«Все страны Союза завершили ратификацию Соглашения о порядке управления авторскими и смежными правами на коллективной основе. Документ позволит сделать работу организаций по коллективному управлению правами прозрачной, а распределение вознаграждения правообладателям – справедливым», – подчеркнул Тимур Жаксылыков.
Как сообщает ЕЭК, основное новшество документа – установление предельного размера удержаний на покрытие собственных расходов организаций по коллективному управлению правами и на средства, которые направляются на социальные, культурные и образовательные цели. Эти удержания не должны превышать 50% от суммы вознаграждения. В соглашении также установлена периодичность распределения и выплаты вознаграждения правообладателям – не реже одного раза в год.
«Организации по коллективному управлению правами должны будут размещать в открытом доступе в интернете информацию о своей деятельности, а также формировать, размещать и актуализировать реестры правообладателей, объектов авторских или смежных прав и прав, переданных им в управление», – добавил министр ЕЭК.
Документ также устанавливает необходимость публичной отчетности и обязательного аудита механизма сбора, распределения и выплаты вознаграждения, который должен проводиться не реже одного раза в два года.
Предполагается, что в национальном законодательстве государств Союза будет установлена ответственность за несоблюдение положений, предусмотренных соглашением.
По словам Тимура Жаксылыкова, обеспечение эффективной защиты обладателей авторского права и смежных прав является мировым трендом. Авторитетные международные организации в сфере интеллектуальной собственности, науки и культуры (Всемирная организация интеллектуальной собственности, ЮНЕСКО) выступают за развитие коллективного управления как наиболее оптимального механизма, позволяющего избежать нарушений авторских и смежных прав при массовом использовании объектов интеллектуальной собственности.
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