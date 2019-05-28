ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
29.05.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


СТРАНЫ ЕАЭС ДОГОВОРИЛИСЬ ОБ УПРАВЛЕНИИ АВТОРСКИМИ И СМЕЖНЫМИ ПРАВАМИ НА КОЛЛЕКТИВНОЙ ОСНОВЕ
10:51 29.05.2019

В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) 27 мая вступило в силу соглашение о порядке управления авторскими и смежными правами на коллективной основе. Об этом сообщил министр по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тимур Жаксылыков.

«Все страны Союза завершили ратификацию Соглашения о порядке управления авторскими и смежными правами на коллективной основе. Документ позволит сделать работу организаций по коллективному управлению правами прозрачной, а распределение вознаграждения правообладателям – справедливым», – подчеркнул Тимур Жаксылыков.

Как сообщает ЕЭК, основное новшество документа – установление предельного размера удержаний на покрытие собственных расходов организаций по коллективному управлению правами и на средства, которые направляются на социальные, культурные и образовательные цели. Эти удержания не должны превышать 50% от суммы вознаграждения. В соглашении также установлена периодичность распределения и выплаты вознаграждения правообладателям – не реже одного раза в год.

«Организации по коллективному управлению правами должны будут размещать в открытом доступе в интернете информацию о своей деятельности, а также формировать, размещать и актуализировать реестры правообладателей, объектов авторских или смежных прав и прав, переданных им в управление», – добавил министр ЕЭК.

Документ также устанавливает необходимость публичной отчетности и обязательного аудита механизма сбора, распределения и выплаты вознаграждения, который должен проводиться не реже одного раза в два года.

Предполагается, что в национальном законодательстве государств Союза будет установлена ответственность за несоблюдение положений, предусмотренных соглашением.

По словам Тимура Жаксылыкова, обеспечение эффективной защиты обладателей авторского права и смежных прав является мировым трендом. Авторитетные международные организации в сфере интеллектуальной собственности, науки и культуры (Всемирная организация интеллектуальной собственности, ЮНЕСКО) выступают за развитие коллективного управления как наиболее оптимального механизма, позволяющего избежать нарушений авторских и смежных прав при массовом использовании объектов интеллектуальной собственности.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.05.2019
валюта курс
EUR 2.3262
USD 2.0797
RUB 3.2221
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.05.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3262 -0.0004
USD 2.0797 +0.0018
RUB 3.2221 -0.0021
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.05.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3260 2.3300
USD 2.0830 2.0870
RUB 3.2100 3.2230
подробнее

Конвертация в банках
на 29.05.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1150 1.1180
EUR/RUB 72.1800 72.6000
USD/RUB 64.6500 65.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте