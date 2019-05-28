В Евразийскую экономическую комиссию неоднократно поступали обращения по поводу перевозки алкогольной продукции, произведенной в странах Евразийского экономического Союза и следующей транзитом по территории России между другими государствами-членами.

Как сообщает ЕЭК, сейчас законодательством РФ установлено, что алкоголь, который перевозится по России, должен быть маркирован российскими акцизными марками, кроме отдельных случаев – когда, например, он перемещается в рамках таможенной процедуры таможенного транзита. Это позволяет обеспечить транзит алкогольной продукции третьих стран по территории Российской Федерации. Для продукции же государств-членов подобных исключений не предусмотрено.

Чтобы исправить ситуацию, комиссия направила запросы в уполномоченные органы Российской Федерации.

Минфин России в ответ проинформировал, что ограничение планируется устранить. Это будет сделано после внесения поправок в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и отдельные законодательные акты России. Сегодня проект изменений ФЗ проходит процедуру оценки регулирующего воздействия.

Проект предусматривает, что алкогольную продукцию, которая является товаром ЕАЭС и перевозится транзитом через Россию из одного государства Союза в другое, необходимо будет маркировать в соответствии с правилами страны назначения.

Снятие ограничения позволит снизить издержки бизнеса по перевозкам алкогольной продукции, и расширить рынки сбыта в рамках взаимной торговли в государствах-членах Союза.

Комиссия будет проводить мониторинг вносимых в российское законодательство изменений.