Агентство США по международному развитию (USAID) запустило в восточных регионах Украины два проекта в сфере развития экономики и самоуправления общей стоимостью около 120 млн долларов. Об этом заместитель председателя Агентства Марго Эллис рассказала на встрече с городским головой Мариуполя, сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.

«Мы запустили два проекта на Востоке Украины общей стоимостью около 120 млн долларов. В ходе их реализации Мариуполь также получит свою выгоду. Программы работают в сфере развития экономики и самоуправления», - отметила Эллис, которую цитирует Укринформ.

Как подчеркнули в горсовете, благодаря технической и экспертной поддержке партнеров Мариуполь стал открытым, доступным и прозрачным городом. С помощью USAID в городе открыли первый в Донецкой области Центр предоставления административных услуг.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко поблагодарил представителей USAID за плодотворное сотрудничество и отметил, что одним из факторов успешного развития города стало эффективное управление бюджетом города. Это подтверждается и оценкой международных партнеров. Так, Международная финансовая корпорация (IFC) дает высокую оценку процессам бюджетирования в Мариуполе.

"Мы увеличили бюджет развития. Разработали эффективную стратегию защиты финансовых ресурсов и их управления. В основу лег принцип 60% на 40%, где 60% - это операционная часть, а 40% - инвестиционная. Так, в прошлом году, реализовали проектов общей стоимостью более 40 млн долларов", - подчеркнул Бойченко.