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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УКРАИНА, БЕЛАРУСЬ И ЛИТВА ЗАПУСТЯТ НОВЫЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ ПОЕЗД
14:54 27.05.2019
Украина, Беларусь и Литва запустят новый контейнерный поезд Containerships train. Об этом сообщила пресс-служба АО "Укрзализныця".
"28 мая руководители железных дорог Украины, Беларуси и Литвы и обществ Containerships (Украина), компаний Intermodal Container Service и LG CARGO (Литва) подпишут соглашение по реализации нового проекта - организации перевозок контейнеров в составе контейнерного поезда Containerships train в сочетании Литва - Беларусь - Украина и обратно", - говорится в сообщении.
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