СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ

УКРАИНА, БЕЛАРУСЬ И ЛИТВА ЗАПУСТЯТ НОВЫЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ ПОЕЗД

14:54 27.05.2019 Украина, Беларусь и Литва запустят новый контейнерный поезд Containerships train. Об этом сообщила пресс-служба АО "Укрзализныця". "28 мая руководители железных дорог Украины, Беларуси и Литвы и обществ Containerships (Украина), компаний Intermodal Container Service и LG CARGO (Литва) подпишут соглашение по реализации нового проекта - организации перевозок контейнеров в составе контейнерного поезда Containerships train в сочетании Литва - Беларусь - Украина и обратно", - говорится в сообщении.