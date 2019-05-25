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РАБОТА НАД КОНЦЕПЦИЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕГО ФИНАНСОВОГО РЫНКА ЕАЭС МОЖЕТ ЗАВЕРШИТЬСЯ В 2019 ГОДУ
14:07 27.05.2019

Работа над Концепцией формирования общего финансового рынка ЕАЭС может завершиться в 2019 году. Об этом сообщил член коллегии (министр) Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по экономике и финансовой политике Тимур Жаксылыков на заседании Консультационного совета по валютной политике национальных (центральных) банков государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которое прошло в Банке России.

«В работе над Концепцией формирования общего финансового рынка ЕАЭС достигнут существенный прогресс. Мы с коллегами из правительств и национальных банков настроены завершить работу над документом в текущем году», - отметил Тимур Жаксылыков.

Стороны обсудили вопросы интеграции в секторе рынка ценных бумаг, процедуры взаимного допуска участников национальных рынков на общий финансовый рынок, защиты прав потребителей финансовых услуг, информационного взаимодействия и надзора.

Как сообщает ЕЭК, в заседании приняли участие руководители национальных (центральных) банков и других финансовых регуляторов государств Союза. Основной темой повестки стало обсуждение актуальных вопросов создания общего финансового рынка.

В декабре 2016 года главы стран евразийской «пятерки» поручили правительствам и национальным (центральным) банкам государств ЕАЭС совместно с ЕЭК разработать проект Концепции формирования общего финансового рынка ЕАЭС.

Концепция определяет основные цели, задачи и ключевые направления формирования общего финансового рынка с указанием этапов и мероприятий по их реализации, правовую основу его функционирования, порядок информационного взаимодействия и административного сотрудничества регуляторов финансового рынка, задачи и полномочия наднационального органа по регулированию общего финансового рынка ЕАЭС.
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