Всемирный банк одобрил решение о предоставлении займа в размере 200 млн долларов США Украине на реализацию Программы на основе результатов по ускорению частных инвестиций в сельское хозяйство. Об этом сообщается на сайте Всемирного банка.

"Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил решение о предоставлении займа в размере 200 млн долларов США на реализацию Программы на основе результатов (ПР) для ускорения частных инвестиций в сельское хозяйство. Программа призвана расширить возможности малых и средних предприятий (МСП) в сельскохозяйственном секторе", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Программа имеет целью укрепление конкурентоспособности сельского хозяйства, его диверсификацию и развитие путем повышения эффективности и укрепления адресности политики поддержки отрасли, улучшения прозрачности и повышения эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности, а также расширения доступа аграрных МСП к экспортным рынкам. Все это - ключевые предпосылки для успешного развития сельскохозяйственного сектора.

Экспорт сельскохозяйственной продукции остается основной движущей силой украинской экономики: на нее приходится почти 42% (18 млрд долларов США) общей стоимости экспорта. Сейчас сектор не полностью использует свой потенциал, а его лучшее использование вместе с увеличением объемов экспорта могло бы внести значительный вклад в экономический рост.

Кроме того, программа будет способствовать развитию трансграничной торговли и выполнению требований, установленных на важнейших для Украины рынках экспортной продукции: в частности, в Европейском Союзе, Китае, странах-участницах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, США и Канаде.

Программа должна обеспечить модернизацию отраслевой политики ради расширения доступа к основным ресурсам для производства сельскохозяйственной продукции путем повышения эффективности и укрепления адресности действующих программ государственной поддержки сельского хозяйства, улучшения прозрачности на рынке и завершения регистрации государственных земель, а также усиления защиты прав на землю путем повышения осведомленности владельцев и пользователей и обеспечения этих прав.

Как известно, с мая 2014 года Группа Всемирного банка предоставила Украине 5,6 млрд долларов США в форме четырех займов в рамках политики развития и семи инвестиционных займов, а также гарантию оплаты газа в размере 500 млн долларов США и гарантию на поддержку государственной политики в размере 750 млн долларов США. Большинство инвестиционных проектов Всемирного банка имеют целью повышение качества базовых государственных услуг, которые приносят непосредственную пользу украинцам благодаря повышению качества водоснабжения, водоотведения, отопления, энергоснабжения, дорожного строительства, социальной защиты и здравоохранения, а также развитию частного сектора.