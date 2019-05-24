Кожевенно-обувная отрасль ЕАЭС набирает обороты.

«Наши предприятия кожевенно-обувной отрасли успешно реализуют потенциал общего рынка Евразийского экономического союза. Взаимная торговля растет опережающими темпами по отношению к импорту, годовой рост мы оцениваем на уровне 16%», – заявил заместитель директора Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Арутюнян в ходе 25-го съезда Российского Союза Кожевников и Обувщиков 23 мая в Москве.

Как сообщает ЕЭК, несмотря на такой позитивный результат, в отрасли еще многое предстоит сделать. При этом фактор сырьевого обеспечения является одним из ключевых, поскольку доля сырья в конечной стоимости продукции легкой промышленности, по экспертным оценкам, достигает более 50%.

«Предприятия-производители готовой кожи отмечают положительный эффект от введения временного запрета на вывоз кожевенного полуфабриката из России. Такая мера позволяет обеспечивать загрузку предприятий и их финансовую устойчивость», – подчеркнул Тигран Арутюнян.

Еще одним необходимым шагом поддержки развития предприятиям легкой промышленности является борьба с контрафактной продукцией. Контрафакт обесценивает меры государственной поддержки отрасли, делает невозможной добросовестную конкуренцию производителей Союза.

«Кроме того, контрафактная обувь и одежда, в частности из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, не имеет надлежащего качества и несет риск угрозы здоровью граждан государств ЕАЭС», – отметил представитель ЕЭК.

Комиссия предпринимает шаги по борьбе с незаконным оборотом. Так, в ЕАЭС вступило в силу соглашение о маркировке товаров средствами идентификации.

«В части маркировки обуви по инициативе Беларуси обсуждается проведение совместного пилотного проекта, интерес к участию в котором уже выразили Казахстан, Кыргызстан и Россия», – уточнил Тигран Арутюнян.

В заключении представитель ЕЭК поблагодарил Российский союз кожевников и обувщиков за активное, заинтересованное участие в развитии легкой промышленности и эффективное взаимодействие с Евразийской экономической комиссией.