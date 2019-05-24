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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЕЭК ПОДДЕРЖИТ СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТИ ЦЕНТРОВ ПРОТОННОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ
10:01 27.05.2019

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) поможет привлечь инвестиции в строительство сети центров протонной лучевой терапии в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Проект стал одним из восьми потенциальных кооперационных проектов в рамках сотрудничества комиссии и Международного конгресса промышленников и предпринимателей.

Как сообщает ЕЭК, предложение было озвучено на заседании экспертной группы Проектного офиса по привлечению инвестиций международных финансовых институтов в проекты стран Союза. Рассматривается вариант использования механизмов государственно-частного партнерства, в частности концессионного соглашения, для развития этой сети.

Облучение протонами достигло впечатляющего прогресса при терапии многих видов рака, включая рак мозга и внутренних органов. При этом после терапии больной может практически сразу же вернуться к нормальному образу жизни без долгой и изнурительной реабилитации.

Метод позволяет прецизионно нацеливаться на опухоль и уничтожать её на любой глубине тела. Окружающие ткани получают минимальные повреждения.

«Это имеет первостепенное значение при лечении детей, – отметил заместитель директора Департамента промышленной политики ЕЭК Александр Готовский. – Проект социально важен для граждан наших стран. Комиссия готова активно включиться в работу, помогая бизнесу и финансовым институтам реализовывать этот и другие кооперационные проекты».

Кроме того, члены экспертной группы одобрили проекты по созданию центров облучения сельскохозяйственного сырья для поставок в третьи страны, единого оператора контроля автодорог, сети зарядных станций для электротранспорта, международного культурно-технологического центра «Арктика-СГ».
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