Пул экспертов из представителей бизнес-сообществ стран евразийской «пятерки» будет создан при Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Это необходимо для более качественной оценки препятствий на внутреннем рынке Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и их устранения. Такая договоренность достигнута на втором заседании экспертной группы по устранению препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС с участием представителей бизнеса.

Как сообщает ЕЭК, встреча состоялась в штаб-квартире ЕЭК.

«По поручению Евразийского межправительственного совета ЕЭК готовит «дорожную карту» для устранения препятствий на период до 2021 года. При этом дефицит информации от бизнес-сообщества стран ЕАЭС сохраняется», – рассказал директор Департамента функционирования внутренних рынков Комиссии Илья Черный. Он призвал предпринимателей более активно взаимодействовать с ЕЭК по обмену информацией о влиянии препятствий – изъятий, ограничений и барьеров – на работу бизнеса.

Представители бизнес-сообщества стран Союза выказались по наиболее чувствительным для них вопросам. Так, на встрече отмечена значимость запуска Единого реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных государств-членов. Включение в реестр программных продуктов позволяет их правообладателям из стран ЕАЭС участвовать в государственных закупках в России наравне с российскими компаниями/

Ранее в связи с введением Российской Федерацией запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из стран Союза, к государственным и муниципальным закупкам, возникла ситуация, определенная как барьер на внутреннем рынке ЕАЭС. Он был включен в союзный реестр препятствий. Постановлением правительства РФ с 1 января 2018 года этот барьер устранен. Таким образом, запрет на закупки программного обеспечения из стран Союза снят. Вместе с тем утверждены правила формирования и ведения единого реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств-членов.

С апреля прошлого года Российская Федерация открыла три дополнительных многосторонних автомобильных пункта пропуска – Брусничное, Нехотеевка, Троебортное, через которые появилась возможность ввозить товары в Россию с использованием книжек международных дорожных перевозок (МДП). Соответствующий приказ принял Минфин РФ. Принятая мера позволит предпринимателям существенно снизить свои трудовые и материальные затраты и в целом улучшить логистику перевозки грузов. Особенно чувствителен этот вопрос для участников международных перевозок из Казахстана и Кыргызстана.

В то же время представители бизнеса Республики Казахстан выразили обеспокоенность проблемами досмотра грузовых автомашин, которые следуют транзитом по территории России из стран Европейского союза в Казахстан с применением книжек МДП.

Российские предприниматели озвучили проблему, связанную с запретом на использование в России вагонов с продленным сроком службы, который неоднократно рассматривался на разных площадках ЕЭК. Этот вопрос планируется внести в разрабатываемую с участием государств-членов «дорожную карту» на ближайшие два года.

Экспертная группа по вопросам устранения барьеров, изъятий и ограничений в рамках функционирования внутреннего рынка ЕАЭС является консультативным органом при Консультативном совете по взаимодействию ЕЭК и Делового совета Союза. Она обеспечивает постоянное взаимодействие с представителями бизнес-сообществ государств Союза в целях обеспечения функционирования внутреннего рынка ЕАЭС.

Книжка МДП — документ таможенного транзита, дающий право перевозить грузы через границы государств в опломбированных таможней автомобилях или контейнерах с упрощением таможенных процедур.