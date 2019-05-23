Белорусская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Андреем Дапкюнасом приняла участие в заседании Совета министров иностранных дел Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое состоялось 22 мая в Бишкеке.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, А. Дапкюнас представил на заседании подходы Беларуси к решению актуальных проблем международной и региональной безопасности. Привлек внимание к инициативе белорусской стороны по продвижению всеобъемлющего диалога по глобальной безопасности. Белорусский дипломат подчеркнул, что развитие ОДКБ как активного донора безопасности в регионе должно быть направлено на реагирование на широкий спектр современных вызовов и угроз.

По итогам заседания Совет министров иностранных дел ОДКБ согласовал кандидатуру Станислава Зася для его назначения Советом коллективной безопасности на должность генерального секретаря ОДКБ. Также был подписан ряд решений по вопросам деятельности Организации и принято заявление СМИД ОДКБ по случаю 75-летней годовщины освобождения Беларуси от нацистских захватчиков.