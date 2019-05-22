Стратегия Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в сфере инклюзивного роста реализуется посредством экономической и финансовой интеграции через призму закрепленных в Договоре о Союзе четырех свобод: движения товаров, услуг, трудовых ресурсов и капитала. Это подчеркнул член коллегии (министр) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тимур Жаксылыков на региональной встрече «Политика инклюзивного роста» в рамках Астанинского экономического форума с участием стран Кавказа, Центральной Азии, Монголии и государств ЕАЭС.

Как сообщает ЕЭК, в ходе встречи обсуждены вопросы мобилизации доходов для покрытия социальных и капитальных расходов, необходимых для стимулирования инклюзивного роста, учитывая в целом низкие ставки налогов в регионе, а также укрепления финансового сектора и изменения в лучшую сторону бизнес-модели банков, чтобы содействовать более широкому доступу к услугам.

Как отметил Тимур Жаксылыков, меры политики финансовой интеграции должны способствовать перераспределению ресурсов в более продуктивные отрасли, повышению производительности, снижению неравенства и сдерживанию трансграничных вторичных эффектов.

«Активизация совместного продвижения проектов в области развития финансовых технологий поможет решить важнейшие задачи по расширению доступа к финансовым услугам, экономической диверсификации посредством инноваций, способствующих охвату финансовыми услугами значительной части населения, а также будет содействовать изысканию альтернативных источников финансирования для малых и средних предприятий», – заявил министр ЕЭК.

Комиссия в рамках совместной реализации мер по обеспечению инклюзивного роста экономик стран Союза и в дальнейшем будет опираться на тесную интеграцию для повышения устойчивости национальных экономик, преодоления волатильности с учетом возможных компромиссов и эффективных рычагов экономической и финансовой политики.

В мероприятии приняли участие руководители национальных (центральных) банков, Азиатского банка развития, министры финансов и представители международных финансовых организаций.