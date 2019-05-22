Кабинет министров принял проект постановления о выходе Украины из трех отдельных договоров, заключенных в рамках Содружества независимых государств (СНГ) для Украины. Такое решение принято на сегодняшнем заседании правительства, сообщает Укринформ.

В пояснительной записке отмечается, что целью этого решения является прекращение для Украины действия:

протокола об унификации подхода и заключения Соглашений об избежании двойного налогообложения доходов и имущества, совершенного в мае 1992 года в Ташкенте (Узбекистан);

соглашения между государствами-участниками СНГ о сотрудничестве и взаимной помощи по вопросам соблюдения налогового законодательства и борьбы с нарушениями в этой сфере, заключенного в июне 1999 года в Минске (Беларусь);

соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с налоговыми преступлениями, совершенной в июня 2005 года в Тбилиси (Грузия).

Эти международные договоры потеряли свое практическое значение и не применяются в связи с тем, что в сфере соблюдения налогового законодательства действуют международные межправительственные договора об избежании двойного налогообложения с Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Молдовой, Россией, Таджикистаном, Туркменистаном, Узбекистаном.