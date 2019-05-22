ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.05.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ДОСТИГНУТЫ ДОГОВОРЕННОСТИ О ДАЛЬНЕЙШИХ ШАГАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ МАРКИРОВКИ В ЕАЭС
09:57 23.05.2019

Технологические аспекты введения маркировки товаров на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудили в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Совещание состоялось под руководством председателя коллегии ЕЭК Тиграна Саркисяна.

Как сообщает ЕЭК, на совещании странам удалось договориться по принципиальным вопросам внедрения маркировки по отдельным видам товаров, а также о дальнейших действиях для внедрения этой маркировки.

«У нас есть консенсус и понимание, что нужно говорить о совместимости технологии маркировки, уже используемой сейчас в странах ЕАЭС, и вырабатывать единые унифицированные стандарты маркировки для наших стран. Цифровая маркировка товаров обеспечит прозрачность товарооборота в Союзе за счет получения информации о таком товаре, в том числе в рамках его реализации при трансграничной торговле в Союзе. Это, в первую очередь, необходимо легальному бизнесу для повышения своей конкурентоспособности, а также государствам-членам, в том числе для корректного исчисления налогов и совершенствования системы контроля. Это реальный интеграционный цифровой проект», – отметил Тигран Саркисян.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.05.2019
валюта курс
EUR 2.3160
USD 2.0757
RUB 3.2234
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.05.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3160 +0.0018
USD 2.0757 -0.0002
RUB 3.2234 +0.008
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.05.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3150 2.3200
USD 2.0770 2.0800
RUB 3.2170 3.2300
подробнее

Конвертация в банках
на 23.05.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1120 1.1170
EUR/RUB 71.7000 72.2000
USD/RUB 64.3000 64.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте