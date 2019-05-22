Технологические аспекты введения маркировки товаров на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудили в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Совещание состоялось под руководством председателя коллегии ЕЭК Тиграна Саркисяна.

Как сообщает ЕЭК, на совещании странам удалось договориться по принципиальным вопросам внедрения маркировки по отдельным видам товаров, а также о дальнейших действиях для внедрения этой маркировки.

«У нас есть консенсус и понимание, что нужно говорить о совместимости технологии маркировки, уже используемой сейчас в странах ЕАЭС, и вырабатывать единые унифицированные стандарты маркировки для наших стран. Цифровая маркировка товаров обеспечит прозрачность товарооборота в Союзе за счет получения информации о таком товаре, в том числе в рамках его реализации при трансграничной торговле в Союзе. Это, в первую очередь, необходимо легальному бизнесу для повышения своей конкурентоспособности, а также государствам-членам, в том числе для корректного исчисления налогов и совершенствования системы контроля. Это реальный интеграционный цифровой проект», – отметил Тигран Саркисян.