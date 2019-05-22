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СНЯТИЕ ЧАЭС С ЭКСПЛУАТАЦИИ: УКРАИНА ДО КОНЦА ГОДА ПЛАНИРУЕТ ЗАВЕРШИТЬ ТРИ ПРОЕКТА
16:36 22.05.2019

Украина до конца 2019 года планирует завершить строительство сухого хранилища для отработанного топлива №2 (ХОЯТ-2), ввести в эксплуатацию новый безопасный конфайнмент и завод по переработке жидких радиоактивных отходов (РАО). Об этом во время заседания Комитета стран - членов ЕС для Программы инструмента сотрудничества по ядерной безопасности сообщил председатель Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Виталий Петрук.

«Благодаря поддержке международного сообщества важнейшие проекты в зоне отчуждения - объекты НБК и ХОЯТ-2 - сегодня находятся на завершающем этапе перед вводом их в эксплуатацию. Кроме того, активная работа ведется по развитию национальной инфраструктуры обращения с РАО и снятию ЧАЭС с эксплуатации. Мы привлекаем международных экспертов и изучаем лучшие мировые практики, чтобы выбрать наиболее оптимальные концепции характеризации и захоронения РАО в Украине, а также привести украинское законодательство в этой сфере к европейскому образцу», - сказал председатель ГАЗО, которого цитирует Укринформ.

По словам Петрука, среди приоритетных задач на 2019 год, которые реализуются при поддержке международного сообщества, - принятие новой классификации РАО, завершение строительства сухого хранилища для отработанного топлива № 2 (ХОЯТ-2), введение нового безопасного конфайнмента и завода по переработке жидких РАО в эксплуатацию, продолжение работы по созданию геологического хранилища.

Петрук также представил текущее состояние системы обращения с радиоактивными отходами (РАО) в Украине и перспективы реализации проектов Программы инструмента сотрудничества по ядерной безопасности. Он ознакомил участников заседания с проектами международной технической помощи по ядерной безопасности, которые реализуются в зоне отчуждения при финансовой поддержке Европейской комиссии, и достижениями в сфере усовершенствования украинского законодательства в этой сфере.

Среди важных результатов Украины Петрук, в частности, отметил возобновление функционирования Государственного фонда обращения с РАО, из которого будет финансироваться работа системы обращения с РАО, а также прогресс в создании Стратегической дорожной карты совместно с JSO.

Как известно, Совместный офис поддержки (JSO) был создан для управления Инструментом сотрудничества по ядерной безопасности в Украине Европейской комиссии в Киеве в январе 2005 года.

JSO оказывает прямую поддержку украинским партнерам ЕК в идентификации, подготовке и реализации проектов.
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