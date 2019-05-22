Рост реального валового внутреннего продукта Украины (ВВП) в январе - марте 2019 года составил 2,2%. Об этом на своей странице в Facebook сообщило Министерство экономического развития и торговли.

"Уже 14 кварталов подряд экономика Украины растет. Совокупно, с 2016 по 2018 реальный ВВП вырос на 8,4%. И этот положительный тренд продолжается. В I квартале 2019 года: +2,2%", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

В министерстве отмечают, что экономическое развитие, которого удалось добиться Правительству, напрямую влияет на уровень жизни украинцев. Уровень средней зарплаты в Украине вплотную приблизился к показателям 2013 года. В марте этого года средняя зарплата составила 10237 грн или 381$.

Как сообщалось, в 2019 году ВВП Украины должен вырасти по прогнозам: НБУ - на 2,5%, МВФ и Всемирного Банка - на 2,7%, Кабмина - на 3,0%.