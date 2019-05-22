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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ВВОДИТ РЕЖИМ УСИЛЕННОГО ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ В ОТНОШЕНИИ 18 БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
12:07 22.05.2019
Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении 18 белорусских предприятий.
Как сообщает Россельхознадзор, режим усиленного лабораторного контроля вводится из-за продолжающихся случаев поступления в Россию из Беларуси животноводческой продукции с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм ЕАЭС.
В частности, режим усиленного лабораторного контроля вводится в отношении:
ЗАО «Агрокомбинат Несвижский», ОАО «Гродненский мясокомбинат», фермерское хозяйство «Минюка» – выявление превышения КМАФАнМ в говядине;
ОАО «Барановичский молочный комбинат», ОАО «Беллакт» Волковысское – выявление превышения КМАФАнМ в сливках пастеризованных (налив);
ОАО «Молоко» Витебск, ОАО «Шкловский маслодельный завод» – выявление превышения КМАФАнМ в молоке питьевом пастеризованном;
СООО «Белсыр» - выявление превышения БКГП (4 случая) и КМАФАнМ (4 случая) в молоке пастеризованном (налив);
ОАО «Волковысский мясокомбинат» – выявление превышения БКГП в говядине;
ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» – выявление незаявленной производителем ГМ-сои в корме сухом для собак;
КПУП «Мозырские молочные продукты» – выявление превышения БКГП (11 случаев) и КМАФАнМ (10 случаев) в молоке пастеризованном (налив) и сливках пастеризованных (налив);
ПУП «Мстиславльмолоко» – выявление натамицина в сыре;
ПУП «Оршанский мясоконсервный комбинат» – выявление тетрациклина в говядине;
филиал Пружанского районного потребительского общества «Комбинат кооперативной промышленности» (цех мясных полуфабрикатов) – выявление незаявленной ДНК свиньи в блоках из жилованного мяса говядина;
ОАО «Рыбхоз «Полесье» – выявление бактерий рода Listeria monocytogenes в продукции из форели;
ПУП «САРИЯ» – выявление незаявленной ДНК свиньи в муке кровяной;
ОАО «Смолевичи Бройлер» – выявление кокцидиостатиков (динитрокарбанилид и робенидин) в субпродуктах цыплят-бройлеров;
ОАО «Туровский молочный комбинат» – выявление превышения БКГП (4 случая) и КМАФАнМ (6 случаев) в молоке пастеризованном (налив) и натамицина в сыре.
«В случае продолжения выявления продукции, не соответствующей ветеринарно-санитарным нормам и требованиям ЕАЭС, будет рассмотрен вопрос о возможном ограничении поставок в Россию продукции этих предприятий», - предупреждает российское ведомство.
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