ЕЭК переводит социально-трудовые отношения в ЕАЭС в электронный формат. Об этом сообщила директор Департамента трудовой миграции и социальной защиты Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Паиза Суюмбаева в ходе сессии «Развитие социально-трудовой сферы в новой цифровой реальности в рамках Индустрии 4.0», которая прошла на площадке Астанинского экономического форума.

Как сообщает ЕЭК, стремительное развитие технологий и искусственного интеллекта оказывает непосредственное влияние и на обеспечение свободы передвижения рабочей силы в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

«В настоящее время работа Комиссии направлена на создание условий для дальнейшего развития единого рынка трудовых ресурсов и реализации имеющихся преференций с учетом внедрения современных технологий и цифровизации многих сфер жизнедеятельности человека», – подчеркнула Паиза Суюмбаева.

Так, планируется, что предусмотренное проектом Соглашения о пенсионном обеспечении в ЕАЭС взаимодействие по вопросам подтверждения стажа, приобретенного трудящимися в других государствах-членах, назначения, выплаты и экспорта пенсий будет осуществляться в электронном формате посредством Единой интегрированной информационной системы Союза.

В качестве основного механизма оказания гражданам содействия в трудоустройстве прорабатывается инициатива Республики Казахстан по созданию Евразийской электронной биржи труда. В 2019 году для ее реализации комиссия проведет научно-исследовательскую работу по теме «Разработка модели цифровой экосистемы для обеспечения трудоустройства и занятости граждан государств-членов Евразийского экономического союза».

Кроме этого, планируется обсудить возможность создания электронного ресурса, позволяющего удаленно проводить проверку подлинности выданных в странах ЕАЭС документов об образовании, а также возможность обеспечения посредством сети Интернет информирования граждан о совершенных ими административных правонарушениях, имеющихся неисполненных административных взысканиях и уплаты штрафов по ним в любом государстве Союза.

«Рекомендации и наилучшие международные практики в этих областях, безусловно, будут учтены комиссией при проведении работы», – отметила Паиза Суюмбаева.