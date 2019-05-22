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УКРАИНА ВВОДИТ ПОШЛИНУ НА ИМПОРТ ЦЕМЕНТНЫХ КЛИНКЕРОВ ИЗ БЕЛАРУСИ, РФ И МОЛДОВЫ
09:43 22.05.2019

Украина вводит сроком на 5 лет пошлину на импорт цементных клинкеров и портландцемента из Беларуси, России и Молдовы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

"21 мая Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) приняла решение о применении антидемпинговых мер относительно импорта в Украину цементных клинкеров и портландцемента из РФ, Беларуси и Молдовы", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

МКМТ установила наличие демпингового импорта из этих стран в течение 2015-2018 годов. В то же время доли импорта цементных клинкеров и портландцемента из РФ, Беларуси и Молдовы в общем объеме импорта этих товаров в Украину в течение всего периода исследования постоянно росли, что свидетельствует о намерении и в дальнейшем наращивать демпинговые поставки из этих стран.

"Следовательно, МКМТ приняла решение о применении антидемпинговой пошлины в размере 114,95% с товара происхождением из Российской Федерации; 57,03% - с товара происхождением из Республики Беларусь; 94,46% - с товара происхождением из Республики Молдова. Пошлина будет взиматься в течение пяти лет", - проинформировали в министерстве.

Рранее правительство ввело эмбарго на импорт российских портландцемента; глиноземного, шлакового, сульфатостойкого цемента и аналогичных гидравлических цементов, в том числе в виде клинкеров.

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) является оперативным органом государственного регулирования внешнеэкономической деятельности. В состав Комиссии входят представители органов исполнительной власти в Украине.
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