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НАТО ДАЕТ УКРАИНЕ €1,5 МИЛЛИОНА НА МОГИЛЬНИК РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ
13:52 21.05.2019

Украина и НАТО подписали контрактные документы в рамках проекта по захоронению радиоактивных отходов, которые хранятся в могильнике на объекте "Цибулеве" Минобороны на Кировоградщине. Об этом во время подписания проекта сообщил заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко.

"Это конкретный пример практической поддержки НАТО оборонного сектора Украины. Я с оптимизмом смотрю в перспективы, проект "Вакуленчук" был успешным. Мы будем делать все, чтобы наша работа на объекте "Цибулеве" была столь же результативной", - прокомментировал Петренко, которого цитирует Укринформ.

Руководитель проекта Трастового фонда по захоронению радиоактивных отходов в Украине Юрий Гнилицкий в комментарии Укринформу сообщил, что проект продлится 18 месяцев, его стоимость - €1,5 млн. На данный момент полная сумма на выполнение проекта еще не поступила, однако, доноры - Норвегия и Германия - приложили все усилия, чтобы выделить полный объем средств.

"Радиоактивные отходы, оставшиеся от советских ядерных программ. Это шесть объектов на территории Украины. Был пилотный проект - объект "Вакуленчук", на котором отрабатывались все этапы финансирования работ, организации контроля ГИЯРУ. Он был успешно выполнен, получил положительные заключения органов государственной власти", - отметил Гнилицкий.

По его словам, €120 тыс., которых не хватает на данный момент, планируется получить до конца года.

"После этого мы начнем выполнение плана в полном объеме. Первым этапом будет обследование, подготовка материалов для разработки технического решения. Затем планируется мобилизация объекта, размещение техники для ликвидации, разработка контейнеров, всех технических вопросов по извлечению. Затем - активная фаза, извлечение отходов и упаковки в контейнеры, отвоз на ГНС "Радон", - добавил Гнилицкий.

После завершения работ на объекте "Цибулеве" работы начнутся на объекте "Телятин", что на Ивано-Франковщине.

"Еще два объекта в Крыму, один - в Донецке", - отметил руководитель проекта Трастового фонда НАТО.

На данный момент, крымские объекты переданы в управление Росатома, который осуществляет наблюдение за ними. Относительно донецкого объекта в Украине нет данных, о чем она сообщила МАГАТЭ.

НАТО в августе 2018 года по запросу Украины о необходимости продолжения ликвидации могильников радиоактивных отходов приняло решение о начале следующего проекта в рамках Трастового фонда НАТО и захоронения радиоактивных отходов, хранящихся на объекте "Цибулеве".

В сентябре 2018 года проект Трастового фонда стартовал. Результатом проекта станет реабилитация территории, на которой хранятся радиоактивные отходы, а также устранения угрозы незаконного распространения радиоактивных материалов за пределы объекта.
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