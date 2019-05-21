Миссия Международного валютного фонда 21 мая в Украине начинает свою работу. Об этом Укринформу сообщили в Представительстве МВФ в Украине.

"Эксперты МВФ начали работу в Украине", - отметили в Представительстве МВФ в Украине.

Как известно, миссия МВФ будет находиться в Украине 2 недели. В течение этого периода представители фонда планируют провести ряд встреч с украинскими чиновниками.

По итогам работы миссии должны принять решение о готовности Украины к получению нового транша в размере 1,3 миллиарда долларов.

Программа stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен 2,8 млрд SDR, или около 3,9 млрд долл. При этом SDR 1 млрд (около 1,4 млрд долл.) предоставлено сразу, тогда как остальные средства должны быть предоставлены по итогам полугодовых просмотров программы в 2019 году.