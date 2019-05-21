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ВТОРОЙ ФОРУМ РЕГИОНОВ УКРАИНЫ И БЕЛАРУСИ ПЛАНИРУЮТ ПРОВЕСТИ В ОКТЯБРЕ В ЖИТОМИРЕ
09:55 21.05.2019

Второй форум регионов Украины и Беларуси планируют провести в октябре в Житомире. Об этом шла речь на встрече вице-премьер-министра – министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадия Зубко с вице-премьер-министром Беларуси Игорем Ляшенко, которая состоялась в Киеве.

"Во время посещения белорусской делегацией инаугурации новоизбранного президента провел встречу с вице-премьер-министром Беларуси Игорем Ляшенко. Ключевые темы переговоров: 27 заседание межправительственной украинско-белорусской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества скорее произойдет осенью; готовимся к проведению в октябре Второго форума регионов Украины и Беларуси, который запланирован в Житомире; рабочая группа по подготовке Форума будет утверждена на государственном уровне", - отметил Зубко, которого цитирует правительственный сайт Украины.

По его словам, в зоне внимания собеседников были также механизмы увеличения украинского экспорта в Беларусь; взаимодействие украинских предприятий, которые могут поставлять комплектующие на украинско-белорусские СП, локализующиеся в Украине.

Кроме того, речь также шла о заинтересованности белорусской стороны в открытии совместных предприятий в Украине.
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