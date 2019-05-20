Электромобилизация получает поддержку в ЕАЭС на государственном уровне.

«Приветствуем практические шаги правительств и бизнеса стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по исполнению плана стимулирования производства и использования электромобилей на 2018-2020 годы», – заявил член коллегии (министр) по промышленности и АПК Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Александр Субботин на Астанинском экономическом форуме в рамках панельной сессии «Инновации – будущее автопрома ЕАЭС».

Как сообщает ЕЭК, в Беларуси принята программа развития зарядной сети, согласно которой до 2020 года должна быть построена 431 электрозаправочная станция в дополнение к 45 имеющимся в стране.

В Республике Казахстан уже действует совместное с китайскими партнерами сборочное производство электромобилей JAC.

В Российской Федерации, кроме уже принятых нормативно-правовых актов по «легализации» электротранспорта, в правительство внесен на утверждение согласованный межведомственный проект плана-графика по реализации утвержденного Евразийским межправительственным советом в ноябре прошлого года Плана мероприятий по обеспечению стимулирования производства и использования электромобилей в странах ЕАЭС на 2018 – 2020 годы.

В комиссии также обсуждается проект перечня комплектующих к электромобилям, не производимых в странах Союза, для снижения таможенных пошлин. На основе предложений таких производителей, как КАМАЗ, группа «ГАЗ», группа «Рено», Росэлектроника, был подготовлен предварительный список необходимой продукции. В него вошли электродвигатели, ограничители и гасители скачков напряжения, жидкостные системы охлаждения электродвигателей, системы контроля заряда и другие.

«Мы уже подготовили предварительный перечень – в нем более 15 наименований. Сейчас нам необходимо понять, насколько бизнесу нужны те или иные комплектующие. Поэтому мы просим весь заинтересованный бизнес подключиться к процессу и через уполномоченные органы своих стран передать нам свои предложения», – сказал Александр Субботин.

В рамках панельной сессии поднимались темы развития цифровых технологий, беспилотного и «подключенного» транспорта и новых решений по городской мобильности.

Министр ЕЭК уделил особое внимание использованию беспилотных технологий и результатам работ по внедрению сервисов на основе Connectivity – созданию так называемых «подключаемых» автомобилей.

«В комиссии необходимо выработать нормативно-правовое сопровождение этих инноваций. Важно, чтобы представители власти и бизнеса работали сообща, решая непростые задачи, которые ставит перед нами реальность», – резюмировал Александр Субботин.