Развитие цифровых технологий, экологически чистого транспорта (электромобили), беспилотного и «подключенного» транспорта, а также новые решения городской мобильности стали основными темами для обсуждения на панельной сессии «Инновации – будущее автопрома ЕАЭС». Мероприятие, организованное Департаментом промышленной политики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), прошло 16 мая на площадке Астанинского экономического форума.

Как сообщает ЕЭК, в ходе сессии были рассмотрены ключевые вызовы и тенденции в современной автомобильной промышленности.

Заместитель директора Департамента промышленной политики ЕЭК Дина Акпанбаева обратила особое внимание на необходимость стимулировать спрос со стороны потребителей на электромобили.

Так, необходимо ускорить имплементацию в национальное законодательство государств-членов мер для владельцев электромобилей, предусмотренных нормативными правовыми актами ЕАЭС. В том числе таких, как отмена уплаты транспортного налога и утилизационного сбора, бесплатное пользование парковочными местами, оснащенными зарядными устройствами, бесплатный проезд по платным дорогам.

«Понимая трудности, имеющиеся на пути стабильного поступательного роста рынка электромобилей, мы активно ищем возможности для их оперативного решения, используя ресурсы Союза. Например, в Республике Беларусь и в Российской Федерации развиваются компании, готовые обеспечить сети электрозаправок, что в перспективе должно достаточно быстро разрешить проблему нехватки общественных заправок для электротранспорта. В то же время используется инновационный подход и наряду с медленными станциями – волбоксами – устанавливаются быстрые. Думаю, в ближайшей перспективе на магистральных направлениях у нас в ЕАЭС появятся супербыстрые станции», – резюмировала Дина Акпанбаева.

Модератором панельной сессии выступил президент НП «ГЛОНАСС», со-руководитель рабочей группы НТИ «Автонет», член правительственной комиссии Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России Александр Гурко. Среди спикеров сессии – заместитель министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Аманияз Ержанов, генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса Франк Шауфф, заместитель директора Департамента промышленной политики ЕЭК Дина Акпанбаева, вице-президент Ассоциации казахстанского автобизнеса Казахстана Анар Макашева, директор по корпоративным отношениям Яндекс.Такси Антон Петраков, директор по развитию бизнеса HERE TECHNOLOGIES Павел Козлов.