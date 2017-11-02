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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ОБВИНИЛ БЕЛАРУСЬ В ВОЗОБНОВЛЕНИИ МОШЕННИЧЕСКИХ СХЕМ ПОСТАВОК СУХОГО МОЛОКА
09:59 03.11.2017

Россельхознадзор обвинил Беларусь в возобновлении мошеннических схем поставок молочной продукции.

«1 ноября 2017 года при отработке оперативной информации УФСБ России по Смоленской области во взаимодействии с Пограничным управлением ФСБ России задержано автотранспортное средство с сухой молочной продукцией. Причиной задержания явился факт ввоза молочной продукции из Республики Беларусь с использованием мошеннических схем», - говорится в сообщении российского ведомства.

В рамках взаимодействия груз был передан Управлению Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям для принятия мер реагирования.

В ходе досмотра инспекторами Управления Россельхознадзора в грузовом отсеке выявлена сухая молочная продукция в крафт-мешках со следами срывов маркировочных этикеток Копыльского филиала ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат». На части продукции уже были частично нанесены этикетки белорусского предприятия ОАО «Здравушка-милк». Также в грузовом отсеке находились промышленные рулоны-ленты с маркировочными этикетками указанного предприятия.

Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что производителем ввозимого сухого молока является Копыльский филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», в отношении которого в соответствии с указанием Россельхознадзора введены временные ограничения на поставки сухого молока в Российскую Федерацию.

Несмотря на явно мошеннические действия отправителя, груз сопровождался ветеринарным сертификатом формы №4 № 05-11-418117, выданным ведущим врачом ГУ «Минская РВС» Республики Беларусь 31 октября 2017 года.

«Данные факты в очередной раз указывают на отсутствие системы прослеживаемости за поставками животноводческой продукции, ввозимой в Российскую Федерацию из Минской области», - отмечается в заявлении Россельзознадзора.
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