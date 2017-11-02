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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УКРАИНСКИЙ АВТОПРОМ ВЫРОС НА 77%
11:36 02.11.2017
В январе-сентябре на украинских автозаводах было произведено почти 5,7 тыс. транспортных средств, что на 77,3% больше аналогичного показателя прошлого года. Соответствующую статистику обнародовала Ассоциация автопроизводителей Украины.
"Всего за период январь-сентябрь 2017 года на отечественных заводах произведено 5696 транспортных средств, что на 77,3% превышает прошлогоднюю статистику за аналогичный период (было изготовлено 3213 транспортных средств)", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.
Среди лидеров производства - Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), за 9 месяцев с начала года изготовивший 1012 транспортных средств (из них 649 легковых автомобилей), в то время как в 2016 г. эта отметка составляла всего 4 машины. Также нарастил объемы производства официальный производитель автомобилей марок VW Group в Украине - завод "Еврокар", изготовив 4165 автомобили на протяжении января-сентября 2017 года (2583 единиц за аналогичный период прошлого года).
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