В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по инициативе Международного валютного фонда (МВФ) 30 октября состоялось обсуждение обзора МВФ на тему «Перспективы экономического развития, проблемы и возможности на Кавказе и в Центральной Азии». Доклад представил заместитель директора Департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ Юха Кэхонен.

Комментируя основные выводы доклада МВФ, заместитель директора Департамента макроэкономической политики ЕЭК Сейилбек Урустемов заявил, что оценки ЕЭК относительно перспектив роста стран-участниц ЕАЭС близки к прогнозным данным МВФ.

«Мы отмечаем схожесть предположений по ключевым направлениям макроэкономического прогноза, как, например: постепенное завершение программы количественного смягчения в Еврозоне в краткосрочном периоде, продолжение ужесточения монетарной политики в США, устойчивое замедление роста экономики Китая. Это свидетельствует о схожести подходов к аналитической оценке и интерпретации экономических процессов, применяемых при макроэкономическом прогнозировании и моделировании ЕЭК и МВФ», – сообщил Сейилбек Урустемов.

Со своей стороны представитель МВФ рассказал о возможностях для обеспечения устойчивого, инклюзивного и всеобъемлющего экономического роста в рассматриваемом регионе, а также представил ряд мер экономической политики для углубления интеграционного взаимодействия государств-членов ЕАЭС и его сопряжения с Экономическим поясом Шелкового пути, сообщает ЕЭК.