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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


УКРАИНА ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К НОВОМУ ШЕЛКОВОМУ ПУТИ ИЗ КИТАЯ
12:02 01.11.2017

С 1 ноября заложена нить графика поезда №1319/1320 по транзитному маршруту через Украину в рамках нового Шелкового пути. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Поезда будут состоять из 57 платформ под универсальные контейнеры. Китайская сторона согласовала нить графика поезда, который будет проходить из Чжэнчжоу через территорию Украины (Чоп, Мостиска) в направлении Словакии, Польши и Венгрии, сообщает LIGA.net.

Омелян также сказал, что министерство активно работает с Госрезервом Украины для наполнения поездов грузами, а также усиливает координацию для налаживания экспорта украинских товаров в Китай.

Омелян подчеркнул, что это начало большого процесса по возвращению Украины в лигу мировых держав-транзитеров.

"Снижение портовых тарифов и сборов, расширение прямого сообщения со странами ЕС, модернизация инфраструктуры с последующей интеграцией украинской транспортной системы в европейские и трансъевропейские транспортные коридоры - комплекс мероприятий, который вернет Украину в лигу мировых держав-транзитеров", - сказал министр.

Ранее сообщалось, что транзитные перевозки Укрзалізниці по итогам первого полугодия 2017 г. составили 732,1 млн т-км, что на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2016 г.
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