О том, что российский Минсельхоз предложил правительствам двух стран — участников Евразийского экономического союза (Беларуси и Казахстану) отказаться от импорта сахара-сырца из третьих стран, а также белого сахара и заменить его российским сырьем, РБК рассказал представитель министерства. Это предложение было подготовлено Минсельхозом к заседанию Евразийского межправительственного совета, которое прошло на прошлой неделе, 25 октября.

По словам исполнительного директора Евразийской сахарной ассоциации (ЕСА) Андрея Бодина, в случае с Беларусью речь идет об импорте тростникового сахара-сырца, который предлагается заменить переработкой российского свекловичного сахара, а в случае с Казахстаном — о замещении импортируемого из Европы белого сахара.

На прошлой неделе концерн «Белгоспищепром» — основной производитель продуктов питания в республике, в том числе сахара, согласился ограничить импорт тростникового сахара-сырца и рассмотреть предложение о закупке российского свекловичного сахара-сырца в сезоне 2018/19, рассказал Бодин. Казахстан от предложения отказался, добавил он.

Информацию о подписании соглашения об отказе Беларуси от импорта сахара РБК подтвердил представитель Минсельхоза.

Предложенная российской стороной мера должна в первую очередь решить вопрос излишка сахара на российском рынке, который уже спровоцировал резкое снижение его стоимости и «подрывает маржинальность сахарной отрасли», отмечает представитель Минсельхоза: при ожидаемом в этом году в России производстве сахара на уровне 6,5 млн т (еще 300 тыс. т ежегодно импортируется в Россию из Беларуси и Казахстана) объем потребления на внутреннем рынке составит 5,9 млн т. С начала июля 2017 года оптовые цены на сахар на заводах упали на 45%, с 42 до 23 руб. за 1 кг, что соответствует уровню 2014 года. Снижение цен, скорее всего, продолжится, считает эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. Розничные цены на сахар также будут снижаться, по его оценке, как минимум до января 2018 года.

Профицит сахара есть и на других рынках стран ЕАЭС. По данным ЕСА, в 2017 году в странах ЕАЭС ожидается рост производства свекловичного сахара до 9,4 млн т, что на 150 тыс. т больше ожидаемого уровня потребления.

«Загрузка перерабатывающих мощностей Беларуси позволит снять излишки сахара на рынке ЕАЭС и при этом обеспечить экономическую эффективность работы предприятий двух стран», - уточнил представитель Минсельхоза.

Сейчас в странах ЕАЭС действуют разные условия по ввозу сахара из третьих стран, и отдельные страны — участники союза пользуются льготами: Казахстан до 2019 года беспошлинно импортирует сахар-сырец, Беларусь в прошлом году также ввозила сахар-сырец без пошлин, тогда как для России пошлина на его ввоз составляет $140-250 за тонну. Пошлину на импорт белого сахара в соответствии с данной правительством Казахстана льготой не платят также некоторые казахстанские производители конфет и газировки (в России при его ввозе действует пошлина $340 за тонну). Кроме того, в Казахстане с 1 января 2017 года действуют так называемые инвестиционные преференции, которые освобождают предприятия от уплаты таможенных пошлин и НДС на импорт при реализации инвестпроектов в приоритетных видах деятельности: в этот перечень включено производство сахара, кондитерских изделий и безалкогольных напитков (минеральных вод и др.). В условиях перепроизводства свекловичного сахара в странах ЕАЭС в российском Минсельхозе считают недопустимым производить сахар из импортного тростникового сахара-сырца, пояснял представитель российского министерства.

Отказ Беларуси от импорта сахара-сырца улучшит ситуацию на рынке сахара ЕАЭС, но для решения проблемы с профицитом сахара необходимо стимулировать экспорт, считает гендиректор группы «Русагро» Максим Басов. С ним согласен и финансовый директор Sucden в России Глеб Тихомиров: по его словам, для комплексного решения проблемы необходимо организовать вывоз сахара в Казахстан и Узбекистан.

Производство сахара в России находится на грани рентабельности, а недобросовестная политика соседей приводит к огромным потерям для отрасли, заявлял глава Минсельхоза Александр Ткачев. В сентябре Минсельхоз уже предлагал для защиты российских производителей сахара ограничить импорт сахара из Беларуси и Казахстана, чтобы остановить попадание на российский рынок дешевого сахара, произведенного из ввезенного из третьих стран тростникового сахара-сырца. Федеральная антимонопольная служба предложение не поддержала, выступив за стимулирование экспорта.

Возможности по экспорту сахара в этом сезоне Минсельхоз оценивает на уровне до 700 тыс. т — это в два раза больше, чем в прошлом (340 тыс. т). У экспертов оценки скромнее. По словам Иванова, реальные возможности по экспорту сахара в этом сезоне составляют около 400 тыс. т. Традиционные рынки сбыта для российского сахара — страны СНГ, Афганистан, Монголия, КНДР. В сентябре этого года Россия также договорилась о поставках сахара в Узбекистан, но пока туда не ушел ни один вагон сахара, добавил Иванов.