О готовности расширить сотрудничество между Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) и Всемирным банком заявили председатель кКоллегии ЕЭК Тигран Саркисян и вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Сирил Мюллер в ходе своей рабочей встречи в Вашингтоне в штаб-квартире группы Всемирного банка 30 октября.

«Евразийская экономическая комиссия активно взаимодействует с международными организациями и региональными интеграционными объединениями по широкому спектру вопросов отраслевого и глобального характера. Это позволяет нам изучать лучшие мировые практики и предлагать их для внедрения в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), – отметил Тигран Саркисян в ходе встречи с Сирилом Мюллером. – Взаимодействие с Всемирным банком также стало для ЕЭК важным шагом на пути к формированию стратегических векторов развития Союза. Мы успешно завершили совместный проект по оценке возможностей и перспектив цифровой повестки в ЕАЭС. Его итоги в том числе стали основой для разработки Основных направлений реализации цифровой повестки Союза до 2025 года. Этот документ был представлен президентам пяти стран 11 октября 2017 года. Сегодня мы приступили к выполнению его положений».

В свою очередь вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Сирил Мюллер отметил, что сотрудничество с Евразийской экономической комиссией очень важно для Всемирного банка, который в рамках изучения перспектив цифровой повестки ЕАЭС углубленно рассмотрел разные аспекты развития евразийской интеграции, для того чтобы лучше понять интеграционные процессы.

Оценивая перспективы дальнейшего сотрудничества, Тигран Саркисян обратил внимание на то, что «приоритеты ЕЭК по развитию делового климата на территории евразийского интеграционного пространства во многом совпадают с заявленными Всемирным банком направлениями сотрудничества». В частности, ЕЭК и ВБ могут реализовать совместные проекты по развитию финансовых рынков.

«Мы видим интерес представителей ВБ к инфраструктурным и транспортно-логистическим инициативам. Все это позволяет нам рассчитывать на продолжение конструктивного диалога и дополнить его практической работой в интересах бизнеса и экономик наших стран», – подчеркнул председатель коллегии ЕЭК.

По мнению вице-президента Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии, возможность сотрудничества организаций по этим вопросам является перспективной. Он также рассказал о новых направлениях работы Всемирного банка в регионе Евразии. В частности, Сирил Мюллер остановился на важности развития торговых связей как основного источника роста экономики и ее отраслей.

Председатель коллегии комиссии и вице-президент Всемирного банка договорились приложить максимум усилий для того, чтобы сотрудничество между двумя организациями обрело бы институциональную и долгосрочную форму, сообщает ЕЭК.