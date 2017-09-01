Украина в 2019 году должна будет осуществить погашение внешнего долга примерно на 4,6 млрд долларов. Об этом Экономической правде рассказал заместитель министра финансов Юрий Буца.

«Первая пиковая нагрузка у нас будет в 2019 году, нам надо будет осуществить погашение внешнего долга примерно на 4,6 млрд долл. Государство своевременно выполняет все свои обязательства по обслуживанию и погашению», - сказал Буца, которого цитирует Укринформ.

Он отметил, что для того чтобы погасить такую сумму в 2019 году, Украине нужно присутствовать на внешних рынках заимствований. Это нормальная политика управления государственным долгом, когда такой долг рефинансируется благодаря новым заимствованиям.

"Поэтому наша стратегическая цель - полноценное присутствие на внешних рынках", - добавил Буца.