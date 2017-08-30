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ПОЧТИ 40% УКРАИНСКОЙ ТОРГОВЛИ ПРИХОДИТСЯ НА ЕВРОСОЮЗ
11:15 01.09.2017

Историческое изменение географической структуры украинского экспорта уже состоялась, сейчас почти 40% нашей торговли приходится на Европейский Союз. Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко, комментируя полное вступление в силу соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, пишет Укринформ.

"За 6 месяцев этого года внешняя торговля товарами и услугами Украины со странами ЕС возросла на 22%. Почти 40% нашей торговли приходится именно на Европейский Союз. Произошло историческое изменение географической структуры украинского экспорта в пользу увеличения его объемов в страны ЕС. Это уже необратимые процессы интеграции украинской экономики к рынку Евросоюза", - написал глава государства.

Порошенко отметил, что с 1 января 2016 года у нас функционирует углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли с Евросоюзом.

Президент также отметил: "1 сентября 2017 года, день, который навсегда войдет в историю нашей сильной и независимой Украины. Сегодня в полном объеме вступает в силу соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС".
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