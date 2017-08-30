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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


УКРАИНА ПО МАКСИМУМУ ЗАГРУЗИЛА ГАЗОПРОВОД ДЛЯ ИМПОРТА ГАЗА ИЗ ВЕНГРИИ
16:47 31.08.2017

Импорт Украиной природного газа с венгерского направления с 18 по 26 августа 2017 года превысил 17 млн куб. м в сутки, при номинальной способности газопровода 16,8 млн куб. м в сутки. Об этом свидетельствуют оперативные данные ПАО "Укртрансгаз", пишет Укринформ.

За 1-26 августа со стороны Венгрии поступило 334,2 млн куб. м газа (в среднем - 12,86 млн куб. м/сутки), в том числе за 17-26 августа - 154 млн куб. м (в среднем - 17,11 млн куб. м/сутки). Этот показатель превышает номинальную способность импорта газа через Берегдароц, которая составляет 16,8 млн куб. м в сутки.

По состоянию на 26 августа 2017 года Украина импортировала газ в суточном режиме 44,236 млн куб. м (Словакия - 24,128 млн куб. м, Венгрия - 17,087 млн куб. м, Польша - 3,021 млн куб. м). В целом за 1-26 августа импорт составил 1 млрд 16,9 млн куб. м.

Как сообщалось ранее, номинальная мощность импорта Украиной газа со стороны трех стран Европы на сегодня составляет до 63,6 млн куб. м. (Словакия - 42,5 млн куб. м/сутки, Венгрия - 16,8 млн куб. м/сутки, Польша - 4,3 млн куб. м/сутки).
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