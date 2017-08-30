Стоимость проезда по первой платной дороге в Украине, которая соединит Киев и Белую Церковь, составит приблизительно 9 евроцентов за километр. Об этом в эфире телеканала Украина рассказал советник главы Укравтодора Александр Кава.

Весь проезд от Киева до Белой Церкви по запланированной к постройке платной трассе обойдется водителям примерно в 4,5 евро, пишет LIGA.net.

При этом максимальная скорость на первом платном автобане будет составлять 130-140 км/ч.

Ранее в Укравтодоре заявили, что стоимость строительства первой концессионной дороги Киев - Белая Церковь составит около $300 млн. Работы по ее строительству работы могут начаться в 2019 г. и продлиться до 2021 г.