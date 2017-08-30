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ПАРТИЮ БОБРУЙСКИХ «БЕЛАРУСОВ» ЗАКУПАЕТ МЭРИЯ РОССИЙСКОЙ САМАРЫ

12:35 31.08.2017 Мэрия российской Самары закупает партию спецтехники на базе белорусских тракторов МТЗ-80 и МТЗ- 320. Напомним, малогабаритные МТЗ-320 производит Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов, пишут «Могилевские ведомости». По сообщению администрации Самары, планируется заключить муниципальный контракт с ООО «Компания-СИМ-авто» на поставку 47 единиц техники, в том числе 25 универсальных дорожных машин на базе МТЗ-320. Уборочные машины будут оборудованы модулем ГЛОНАСС, что позволит отслеживать их нахождение на тех или иных участках работы, а также навесным оборудованием, которые можно переустановить в кратчайшие сроки. Малогабаритные МТЗ-320 особенно удобно использовать при уборке дворовых территорий, парковочных площадок, тротуаров. Поставка коммунальной техники ожидается до конца сентября.