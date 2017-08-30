Уральский турбинный завод (холдинг РОТЕК) отгрузил оборудование для реконструкции турбины ПТ-60 Гродненской ТЭЦ-2.

Как сообщает медиапортал топливно-энергетического комплекса России EnergyLand.info, в объем поставки входит: цилиндр высокого давления, проточная часть цилиндра низкого давления, генератор, конденсатор, АСУ ТП и вспомогательное оборудование.

Договор на реконструкцию турбины ПТ-60-130/13 с заменой вспомогательного оборудования и генератора был подписан с РУП «Гродноэнерго» в январе 2016 г. Планируемый срок ввода турбоагрегата после реконструкции – 2018 г.

Модернизация позволит значительно улучшить технико-экономические характеристики турбины. Так, мощность агрегата вырастет на 10 МВт, будет реализована схема подачи сетевой воды в конденсатор турбины, что снизит потери тепла в конденсаторе, будет увеличен отпуск пара из дополнительного отбора на производство и из теплофикационного отбора до 100 и 200 т/ч соответственно. После модернизации машина получит маркировку ПТ-70-12,8/1,27. Реконструкция будет выполнена без принципиальных изменений компоновочных решений в машинном зале ТЭЦ, что значительно уменьшит капитальные затраты.

Проект реконструкции ПТ-60 Гродненской ТЭЦ-2 реализуется в рамках стратегии развития белорусской энергетики, которая предусматривает обновление и модернизацию установленного парка генерирующего оборудования для повышения эффективности работы теплоэлектростанций.

Уральский турбинный завод имеет длительную историю сотрудничества с энергетиками Беларуси: паровые турбины завода были поставлены в Минск, Могилев, Витебск, Новополоцк, Мозырь. По мощности турбинный парк Беларуси на 20% представлен агрегатами уральского производства. УТЗ активно реализует проекты модернизаций турбин. Только за три последних года было выполнено 11 таких проектов для станций России, Беларуси и Казахстана.

РУП «Гродноэнерго» является одной из шести энергосистем Беларуси и работает в составе ГПО «Белэнерго». Предприятие, образованное в 1959 году, осуществляет производство, распределение и централизованное электроснабжение потребителей на территории Гродненской области, а также производство и централизованное теплоснабжение в Гродно, Лиде и Сморгони.