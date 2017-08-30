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КОЛЛЕКЦИЯ ОДЕЖДЫ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ТОРЖОКСКИЕ ЗОЛОТОШВЕИ» ВЫПОЛНЕНА ИЗ БЕЛОРУССКОГО ЛЬНА
15:30 30.08.2017

В Москве на Красной площади (Россия) в рамках фестиваля «Спасская башня» 29 августа состоялся показ льняной одежды от российского предприятия «Торжокские золотошвеи».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, вся коллекция одежды выполнена из белорусского льна и украшена уникальной традиционной вышивкой. Поставщиком льна для фабрики на протяжении 5 лет является РУПТП «Оршанский льнокомбинат».

Для создания модных образов золотошвеи используют все типы тканей из белорусского льна. После модернизации Оршанского льнокомбината, ассортимент постоянно расширяется. Только ткани из Беларуси, по словам председателя Совета директоров ОАО «Торжокские золотошвеи» Олега Иванова, такой мягкости, что на них хорошо и ровно может ложиться ручная вышивка золотыми и серебряными нитями.

Он также отметил, что это уже четвертая коллекция из белорусского льна, сегодня представлены модели для детей и взрослых.

«Мы перепробовали много материалов и остановились на белорусских. В России им нет аналогов. Что касается переработки льна, его крашения, белорусские ткани подходят нам по многих критериям», — подчеркнул руководитель российского предприятия.
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