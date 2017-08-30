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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
СОГЛАШЕНИЕ ОБ АССОЦИАЦИИ УКРАИНА-ЕС ВСТУПИТ В СИЛУ ЧЕРЕЗ ДВА ДНЯ
14:11 30.08.2017
С 1 сентября в полном объеме заработает соглашение об ассоциации Украины с Европейским Союзом. Об этом напомнил президент Петр Порошенко во время рабочей поездки по Львовской области.
«Именно в этом году уже через два дня - 1 сентября - у нас будет праздник не только потому, что дети пойдут в школу, но 1 сентября вступает в силу ключевой политический документ для нашего государства - Соглашение об ассоциации с Евросоюзом», - отметил Порошенко, которого цитирует Укринформ.
Он напомнил, что были те, кто не верил, что Украина ратифицирует соглашение об ассоциации с ЕС.
«Также они не верили, когда я говорил, что мы обеспечим безвизовый режим для украинских граждан для посещения Европейского Союза. И это не только уважение к украинскому паспорту, Украинскому государству, это не просто признание реформ, которые мы с вами проводим последние три года», - подчеркнул президент.
Подписание соглашения об ассоциации Украины и ЕС состоялось в 2014 году.
В течение 2014-2017 годов соглашение об ассоциации ратифицировали Верховная Рада, Европарламент, а также национальные парламенты всех стран ЕС.
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