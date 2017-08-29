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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЕЭК ПРЕДЛАГАЕТ СКОРРЕКТИРОВАТЬ УСЛОВИЯ ДОСТУПА К ГОСЗАКАЗУ ПРЕДПРИЯТИЙ ЕАЭС
11:33 30.08.2017

Возможность введения в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) механизма индикативных цен на гражданскую продукцию, закупаемую по государственным контрактам и контрактам в сфере государственного оборонного заказа (ГОЗ), рассматривает Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК). Использование этого принципа ценообразования позволит оптимизировать бюджетные расходы. Об этом в рамках III Международного военно-технического форума «Армия-2017» заявил помощник члена коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Владимир Мальцев.

По его мнению, вопрос обеспечения конкурентных условий допуска промышленных предприятий ЕАЭС к государственным закупкам нуждается в существенной донастройке. В частности, приводит пример помощник министра ЕЭК, «мы видим сейчас существенный ценовой разрыв на гражданском рынке кожаной обуви. Если сопоставить данные статистики, то средняя потребительская цена в Республике Беларусь ниже на 30% относительно рынка Российской Федерации».

ЕЭК предлагает ввести механизм индикативных цен на продукцию, который позволил бы потенциальным заказчикам сопоставить цены на аналогичную продукцию производителей государств-членов ЕАЭС, что в итоге будет способствовать повышению прозрачности рынка государственных закупок и стимулировать поставщика к снижению затрат при производстве и реализации этой продукции.

Как сообщает ЕЭК, согласно договору о ЕАЭС в области регулирования государственных закупок, предусмотрено предоставление всеми союзными государствами национального режима в сфере закупок для своих партнеров по Союзу. Вместе с тем договор допускает возможность установления в одностороннем порядке изъятий из национального режима сроком на два года.

Это привело к тому, что для более 130 товарных позиций применены изъятия товаров, происходящих в том числе из стран ЕАЭС.

«Один из важнейших вопросов евразийской повестки сегодня – это устранение барьеров промышленного сотрудничества, сокращение и полный отказ от тех изъятий, с которыми наш Союз делал первые шаги на пути своего становления. Решение этих вопросов будет способствовать росту промышленного производства в ЕАЭС, сохранению и укреплению кооперационных связей между нашими предприятиями, образованию новых кооперационных цепочек, реализации задач импортозамещения и снижению цен на промышленную продукцию», – резюмировал представитель промышленного блока ЕЭК.
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