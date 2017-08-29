В рамках рейдовых мероприятий в Краснинском районе Смоленской области (Россия) 25 августа на автодороге М1 «Москва–Минск» сотрудники ОПО ПУ ФСБ России по Смоленской области приостановили движение двух автотранспортных средств с белорусскими номерами с грузом «молоко сухое обезжиренное, массовая доля жира не более 1,5%».

Как сообщает Россельхознадзор, груз общим весом 40000 кг производства предприятия ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» следовал в Казахстан. Отправитель - ООО «Фойно» (Могилевская область).

В отношении предприятия ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» с мая 2017 года действуют временные ограничения на поставку продукции в Россию.

При проведении документарного контроля было установлено, что на ветеринарном сертификате стоит поддельный штамп Россельхознадзора.

По результатам направленного запроса о выдаче ветеринарных сертификатов формы №4 ВY №03-22-05 от 23.08.2017 г. и №4 ВY №03-22-06 от 23.08.2017 г. Государственная ветеринарная служба Беларуси не подтверждает факт оформления документов. Это свидетельствует о том, что данные сертификаты поддельные.

В настоящее время движение транспорта приостановлено. Управлением Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям направлены материалы в МВД и ФСБ России для рассмотрения возможности возбуждения уголовного дела по факту фальсификации штампов и ветеринарных сертификатов.

Указанный случай подтверждает наличие незаконных схем поставок (под видом ложного транзита) продукции белорусских производителей, в отношении которых действуют временные ограничения на поставку продукции в Россию.

Подобная схема уже прослеживалась в отношении продукции «масла сладкосливочного несоленого массовой долей жира 82,5%», общим весом 20000 кг предприятия Любанский филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», следовавшей в Кыргызстан под видом ложного транзита в сопровождении фальсифицированных ветеринарных сопроводительных документов.

В этой связи Россельхознадзор рассматривает возможность ужесточения контроля в отношении перевозок между странами Евразийского союза по территории России.