ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
30.08.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕСЕК ПОПЫТКУ ВВОЗА В РОССИЮ БЕЛОРУССКОГО МОЛОКА ПО ПОДДЕЛЬНЫМ СЕРТИФИКАТАМ
10:27 30.08.2017

В рамках рейдовых мероприятий в Краснинском районе Смоленской области (Россия) 25 августа на автодороге М1 «Москва–Минск» сотрудники ОПО ПУ ФСБ России по Смоленской области приостановили движение двух автотранспортных средств с белорусскими номерами с грузом «молоко сухое обезжиренное, массовая доля жира не более 1,5%».

Как сообщает Россельхознадзор, груз общим весом 40000 кг производства предприятия ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» следовал в Казахстан. Отправитель - ООО «Фойно» (Могилевская область).

В отношении предприятия ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» с мая 2017 года действуют временные ограничения на поставку продукции в Россию.

При проведении документарного контроля было установлено, что на ветеринарном сертификате стоит поддельный штамп Россельхознадзора.

По результатам направленного запроса о выдаче ветеринарных сертификатов формы №4 ВY №03-22-05 от 23.08.2017 г. и №4 ВY №03-22-06 от 23.08.2017 г. Государственная ветеринарная служба Беларуси не подтверждает факт оформления документов. Это свидетельствует о том, что данные сертификаты поддельные.

В настоящее время движение транспорта приостановлено. Управлением Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям направлены материалы в МВД и ФСБ России для рассмотрения возможности возбуждения уголовного дела по факту фальсификации штампов и ветеринарных сертификатов.

Указанный случай подтверждает наличие незаконных схем поставок (под видом ложного транзита) продукции белорусских производителей, в отношении которых действуют временные ограничения на поставку продукции в Россию.

Подобная схема уже прослеживалась в отношении продукции «масла сладкосливочного несоленого массовой долей жира 82,5%», общим весом 20000 кг предприятия Любанский филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», следовавшей в Кыргызстан под видом ложного транзита в сопровождении фальсифицированных ветеринарных сопроводительных документов.

В этой связи Россельхознадзор рассматривает возможность ужесточения контроля в отношении перевозок между странами Евразийского союза по территории России.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.08.2017
валюта курс
EUR 2.3143
USD 1.9236
RUB 3.2843
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.08.2017
валюта курс +/-
EUR 2.3143 +0.0189
USD 1.9236 -0.0004
RUB 3.2843 -0.0004
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3050 2.3130
USD 1.9270 1.9290
RUB 3.2700 3.2800
подробнее

Конвертация в банках
на 30.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1930 1.2000
EUR/RUB 70.1300 70.7700
USD/RUB 58.6000 59.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте