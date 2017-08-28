Три крупные автотрассы станут платными до конца текущего года. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» сообщил заместитель председателя комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию РК Сайранбек Бармаков.

«В этом году мы введем платность на автодорогах «Астана-Темиртау», «Алматы-Капчагай» и «Алматы-Хоргос». По остальным 5 тыс. км мы готовим проектно-сметную документацию, которую закончим в ноябре. В следующем году мы начнем реализацию. В течение двух лет мы должны ввести платность 5 тыс. км», - рассказал он.

Три крупные автодороги Казахстана станут платными до конца года - МИР РК По его словам, система оплаты на этих дорогах будет аналогичной гибридной системе оплаты, которая действует на трассе «Астана-Щучинск».

«Цена определяется коллегиально. У нас есть комиссия, которая принимает решение. Пока 1 км - 1 тенге. Пока изменений нет. Вся сумма, которая поступает от платной дороги, например, в прошлом году от боровской трассы поступило более 1 млрд тенге, остается у АО «НК «КазАвтоЖол» и уходит на содержание. На содержание дороги из бюджета мы не выделяем ни одной копейки», - сообщил замглавы комитета.