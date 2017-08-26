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ЕАБР ПРЕДОСТАВИТ РОССИЙСКОЙ КОМПАНИИ «ТРАНСФИН-М» 91 МЛН ДОЛЛАРОВ НА ПОКУПКУ САМОСВАЛОВ БЕЛАЗ
13:23 28.08.2017

Евразийский банк развития (ЕАБР) окажет поддержку российскому рынку экспорта угля, предоставив ПАО «ТрансФин-М» (ТрансФин-М) инвестиционный кредит на цели закупки карьерных самосвалов БЕЛАЗ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре ЕАБР, кредит в размере 91 млн долларов США будет предоставлен в рублевом эквиваленте сроком на 6 лет.

В результате реализации проекта ТрансФин-М получит возможность оказывать логистические услуги полного цикла по добыче и транспортировке угля от разреза до железнодорожной станции, что позволит снизить издержки держателей лицензий угольных разрезов за счет оптимизации использования парка техники.

На текущий момент подрядный рынок находится в стадии становления: число подрядчиков, выполняющих полный комплекс работ на двух и более разрезах, минимально по причине высоких барьеров входа на рынок.

«Среди таких барьеров — экспертиза компании и ее вес в отрасли, а также объем необходимых инвестиций. С помощью лизинговой компании владелец лицензии сможет сократить затраты за счет получения услуг под ключ — «от карьера до порта». В 2016–2017 годах ТрансФин-М приобрела технику белорусского производства на общую сумму более 6 млрд росс. рублей. В планах компании на 2017–2018 годы продолжение закупок техники производства БЕЛАЗ для развития направления по лизингу спецтехники для компаний угледобывающей отрасли», — отметил генеральный директор ТрансФин-М Дмитрий Зотов.

«Реализация проекта позволит удовлетворить растущий экспортный спрос на российский уголь, одновременно контролируя логистические издержки. У проекта есть интеграционный эффект — предполагается закупка карьерных самосвалов БЕЛАЗ, что будет способствовать развитию интеграционных процессов на территории Евразийского экономического союза и укреплению экономических связей между субъектами стран — участниц ЕАБР», - прокомментировал председатель правления ЕАБР Дмитрий Панкин.

По словам Д. Зотова, сегодня одним из ключевых драйверов продолжающегося уже 15 месяцев подряд роста железнодорожного грузооборота в России является перевозка угля. На ее долю приходится 45% грузооборота железной дороги. Кроме того, сохраняются предпосылки для дальнейшего роста экспортных поставок российского угля, прежде всего в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
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