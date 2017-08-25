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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УКРАИНА ГОТОВИТ ИСК В ВТО ПРОТИВ РОССИИ
11:27 28.08.2017
Украина завершает работу по подаче в ВТО иска против России в отношении сельскохозяйственной продукции. Об этом во время Инаугурационного экономического форума "Поддержка экономического развития Украины: сотрудничество между правительством и диаспорой" сказала торговый представитель Украины Наталья Микольская, сообщает Укринформ.
"Мы завершаем финальную работу относительно подачи в ВТО иска по сельхозпродукции", - сказала Микольская.
Как сообщалось, Украина в середине сентября 2016 года направила запрос о консультации с Россией в ВТО относительно ограничения транзита украинских товаров через территорию России, но консультации, которые прошли в ноябре, к консенсусу не привели.
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