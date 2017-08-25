Украина завершает работу по подаче в ВТО иска против России в отношении сельскохозяйственной продукции. Об этом во время Инаугурационного экономического форума "Поддержка экономического развития Украины: сотрудничество между правительством и диаспорой" сказала торговый представитель Украины Наталья Микольская, сообщает Укринформ.

"Мы завершаем финальную работу относительно подачи в ВТО иска по сельхозпродукции", - сказала Микольская.

Как сообщалось, Украина в середине сентября 2016 года направила запрос о консультации с Россией в ВТО относительно ограничения транзита украинских товаров через территорию России, но консультации, которые прошли в ноябре, к консенсусу не привели.