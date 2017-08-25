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ЕС ДАСТ УКРАИНЕ €100 МИЛЛИОНОВ НА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
16:21 25.08.2017

Еврокомиссар по политике соседства и расширения Йоханнес Хан, руководитель группы поддержки Украины в Еврокомиссии Питер Вагнер, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и председатель Евросовета Дональд Туск предлагают Украине 100 миллионов евро для наполнения Фонда энергоэффективности. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

«Сначала они способствовали нам институционально, а теперь готовы профинансировать Фонд с целью компенсации гражданам затрат на энергоэффективность. Первая часть средств, которые поступят в Фонд энергоэффективности – это 50 млн евро. В конце этого года в ЕС должны принять соответствующее решение. А уже в начале следующего года средства должны поступить. Также ЕС готов создать в Украине сеть из 25 региональных центров по энергоэффективности для бесплатных консультаций граждан», - отметил Зубко, которого цитирует Укринформ.

Он подчеркнул, что для государства важно, чтобы Фонд энергоэффективности имел результат на уровне страны, а не просто уменьшил счета домохозяйств.

"Задача Фонда - не только разработка продуктов, но и мониторинг реформы и ее результата, чтобы показать каким образом инвестиции возвращаются в государственный бюджет. Поэтому мы очень внимательно просчитываем перспективы Фонда и тщательно готовимся к его старту", - сказал вице-премьер.

По его словам, вопрос с Фондом в том, что необходимо найти средства на финансирование его программ.

«Когда видим 80 млрд грн в бюджете на субсидии и 800 млн грн на «теплые кредиты», то понимаем, что бюджетные приоритеты страны требуют коррекции. Лучше один раз инвестировать в то, где можно экономить много лет подряд. Важно оказывать техническую и финансовую помощь именно владельцам. Не просто квартире, а доме, который объединился и подчеркнул, что идет на модернизацию», - отметил он.

По словам Зубко, государство также финансирует Фонд из бюджета, поэтому стремится, чтобы средства из донорского фонда шли непосредственно на счет гражданина.

«Нам нужно подготовить еще около 40 различных нормативных актов. Создать базу домов, аудиторов, сертификатов, методику мониторинга. Следующий год станет решающим. Мы подготовили все для того, чтобы создать наблюдательный совет и регистрировать Фонд. Важно, чтобы наблюдательный совет заработала эффективно, чтобы там не было политических рисков. Важный вопрос – конкурсный отбор сотрудников Фонда. Хотелось бы, чтобы Фонд возглавил специалист с должным международным опытом», - отметил он.

Чиновник также оценил потребности Украины в инвестициях в реновацию и модернизацию зданий в 30 млрд евро в следующие 10 лет.
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